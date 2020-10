Bordesholm/Wattenbek

Auslöser für die Vollsperrung ist eine Sanierung am Kanalnetz im Erdreich. „An drei Stellen sind Kopflöcher im Asphalt vorgesehen, durch die Arbeiten an den Regenwasseranschlusskanälen erfolgen“, teilte Susanne Albert aus der Bauverwaltung mit. Außerdem kommt ein Bagger dabei zum Einsatz. Der Antrag für die Sperrung sei erst am Dienstag gestellt worden, daher habe man sie nicht rechtzeitiger kommunizieren können, so Tim Reimer vom Ordnungsamt.

Umleitung über die Schulstraße oder L 49

Der Umleitungsverkehr muss während der Bauphase durch die Schulstraße und Wilhelm-Stabe-Straße laufen. Autofahrer, die in den westlichen Teil von Bordesholm wollen, können auch über die L49/L318 ausweichen. „Absolute Halteverbote, insbesondere in der Wilhelm-Stabe-Straße, sind vorerst nicht geplant. Wir werden uns den Verkehr anschauen und gegebenenfalls gegensteuern“, so Reimer. In den Herbstferien herrscht auch auf der viel befahrenen Brügger Chaussee weniger Verkehr. „Auch die Schulbusse fahren auf dieser Strecke in den Ferien nicht.“

Anzeige

Zufahrt zur Rosenstraße offen

Mit der Baufirma ist nach Angaben von Reimer abgesprochen, dass die Zufahrt vom Kreisel aus für die Anlieger des Quartiers Rosenstraße gewährleistet bleibt. Die Bauarbeiten sind in mehrere Abschnitte aufgeteilt.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier