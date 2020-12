Ein ehemals landwirtschaftlich genutztes Areal am Oberdorf in Brügge soll mit Wohnhäusern bebaut werden. Im Dorf machen bereits Zahlen von bis zu 22 Wohneinheiten die Runde – und wecken erste Befürchtungen. Unterdessen kommt Bewegung in das zentrale Grundstück mit der Brügger Markt-Ruine.