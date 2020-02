Landstrom? Im Kreishafen am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg ist das keine Frage - aber nur für Binnenschiffe. Gästeschiffe mit Passagieren an Bord gehen leer aus. Denn wo sie anlegen, ist kein Stromkasten. Das soll sich ändern. Möglicherweise dauert das bis Mitte der 2020er Jahre.