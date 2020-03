Corona: Mehr Downloads bei Lesestoff

Rendsburg/Bordesholm

In der Krisensituation bietet die Büchereizentrale Schleswig-Holstein bis zum 31. Mai die kostenlose Nutzung des Digital-Angebots " Onleihe zwischen den Meeren" an. Dort können Nutzer auf 96.000 digitale Bücher, Zeitschriften und Hörbücher zu jeder Zeit zugreifen und sich auf Geräte wie Computer, Tablet, E-Book-Reader oder Smartphone herunterladen. 2019 ist erstmalig die Schallmauer von 1 Million Zugriffen geknackt worden.

2019 gab es 30300 digitale Leser

Das Ziel des kostenfreien Schnupperzugangs sei, allen Menschen in Coronazeiten einen Zugang zu Medien, zur Informationsbeschaffung und zum Zeitvertreib anzubieten, teilte Lisa Wetendorf, Sprecherin der Büchereizentrale mit Sitz in Rendsburg, mit. Gut 30300 Leser nutzten das digitale Angebot landesweit 2019 - in diesem Jahr dürften es deutlich mehr sein.

400 neue Nutzer am ersten Wochenende

Die Anzahl der Neulinge ist groß. "Bereits über das vergangene Wochenende haben sich 400 neue Leser angemeldet", berichtete Wetendorf. Sie rechnet damit, dass wegen der gerade angelaufenen Osterferien und der freien Zeit der Menschen die Zahlen noch deutlich ansteigen werden. Das Land hat 50000 Euro zusätzlich für dieses Projekt bereitgestellt. "Davon werden wir auch neue Lizenzen für Medien kaufen, um die stärkere Nutzung bedienen zu können."

Stammkunden vermissen Bücherei-Leben

"Unsere Besucher vermissen uns natürlich. Wir als Bücherei sind ein Treffpunkt, vielen Stammkunden fehlt das, wie uns in E-Mails und Telefonaten mitgeteilt wurde und wird", sagt Klaus-Dieter Fechner, Leiter der Stadtbücherei Rendsburg/ Büdelsdorf. Seit 16. März sind die Türen zu. Die Mitarbeiter arbeiten zum Teil in Homeoffice oder pflegen den Bestand. "Alte Bücher werden aussortiert, die neuen eingepflegt", so der Büchereileiter.

Reguläre Nutzer zahlen 20 Euro pro Jahr

250000 Ausleihen registriert die Einrichtung jährlich, der Anteil an der Onleihe lag 2019 mit 20000 bei etwa neun Prozent. Der Leseausweis kostet einen Rendsburger oder Büdelsdorfer 20 Euro pro Jahr - da ist auch die Onleihe mit drin. Bereits vor zehn Tagen bot Rendsburg eine Schnuppermitgliedschaft bis zum 19. April an.

40 Neulinge in Rendsburg an einem Tag

In solchen Zeiten müsse man reagieren, um Menschen ansprechen, die bislang keine Nutzer sind, so seine Idee. Und die Anmeldezahlen gaben ihm recht. "Bereits am ersten Tag meldeten sich 40 neue Nutzer an." Die Bordesholmer Leiterin Kirsten Lange dachte ähnlich. Auch dort ist das Interesse groß. Im März registrierte die Bücherei 13 Prozent mehr digitale Zugriffe als im Vergleichsmonat 2019.

Schnupperangebot ohne Fristen

Da aber nur 110 der 150 Büchereien landesweit den Zugang zur Onleihe anbieten, und zum einheitlichen Vorgehen biete man nun allen bisherigen Nichtlesern im Land diesen Schnupperzugang bis zum 31. Mai an, so Lisa Wetendorf. Die neue Frist gilt natürlich auch für Leser, die sich vorher in Rendsburg oder Bordesholm angemeldet hatten. Neue Leser müssen auch keine Fristen für eine Kündigung beachten, die Mitgliedschaft läuft einfach aus. "Natürlich hoffen wir, das viele neue Leser das Angebot auch zukünftig nutzen." Ob das Schnupperlesen eventuell auch im Juni fortgesetzt wird ließ die Sprecherin offen.

Die Anmeldung ist einfach

Die Anmeldung ist über www.onleihe-sh.de innerhalb weniger Minuten erfolgt. Per E-Mail erhält der Schnupperkunde innerhalb der nächsten 48 Stunden seine Zugangsdaten wie Leseausweisnummer und das Passwort.

