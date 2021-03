Der bundesweite Impfstopp für das Präparat von Astrazeneca kam auch für die Mitarbeiter der Impfzentren in Büdelsdorf und Gettorf völlig überraschend. Am Dienstagvormittag standen noch Dutzende Menschen mit Impfterminen vor der Tür und mussten abgewiesen werden. Viele reagierten mit Unverständnis.

Von Paul Wagner