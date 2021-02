Der Kreis Rendsburg-Eckernförde würde gerne mit einer Impfkampagne in seinem zweiten Impfzentrum in Büdelsdorf starten. Doch noch immer gibt es nicht genügend Impfstoff. Selbst in Gettorf sind derzeit nur zwei halbe Impflinien in Betrieb. Die Kapazität ist etwa fünfmal so hoch.