Büdelsdorf

Nach 27 Jahren hat der Osterrönfelder Kai Dolgner am Montagabend zum vorläufig letzten Mal eine Kreistagssitzung besucht. Seine Kolleginnen und Kollegen verabschiedeten den langjährigen SPD-Fraktionschef am Ende der Sitzung mit lang anhaltendem Applaus und Standring-Ovation. Landrat Rolf-Oliver Schwemer nahm sich zuvor die Zeit, einige persönliche Worte an Dolgner zu richten. Der Landrat zeichnete die Wegmarken Dolgners in der Kreispolitik nach und erinnerte an gemeinsame Entscheidungen zur Staatsschuldenkrise, zur Flüchtlingskrise oder zur aktuellen Corona-Pandemie, die man in den vergangenen Jahren gestaltet habe.

Klare Worte

"Bei all diesen Themen hast du wichtige Impulse und Hinweise in die Debatte eingebracht und damit zur Gestaltung und Lösung der Herausforderungen vor Ort beigetragen", so Schwemer. "Du bist dabei immer ein Mann klarer Worte gewesen, ein Mensch, dessen Wort gilt und der sich stets treu bleibt. Jede und jeder wusste, woran er bei dir ist."

Wissen zur Geschäftsordnung

Bekannt und geschätzt sei Dolgner, der an mehr als 100 Kreistagssitzungen teilgenommen hatte, für seine Gründlichkeit, seine Gewissenhaftigkeit und seine Genauigkeit, so der Landrat. "Mit all diesen Fähigkeiten und deinem Wissen, sei es über die Geschäftsordnung, sei es über die Hauptsatzung oder die Kreisordnung, hast du es oftmals geschafft, uns in der Kreisverwaltung, die wir diesen Job im Unterschied zu dir ja hauptamtlich machen, mächtig ins Schwitzen zu bringen." Aber auch dabei gelte: "Du hattest oftmals den Finger in die richtige Wunde gelegt."

Klarer Kompass

Ein langjähriger politischer Weggefährten habe Dolgner wie folgt charakterisiert: „Der Kai hat sich mit klarem Kompass immer für die Belange des Kreises eingesetzt. Parteipolitik stand immer, wenn überhaupt, erst an zweiter Stelle.“ Ein anderer sagte: „Er ist ein Sachpolitiker mit unheimlich fundiertem Wissen, der denkt, dass er alles besser weiß – meistens hat er allerdings auch Recht.“

Von CDU-Fraktionschef Tim Albrecht gab es zum Abschied neben dem Dank für die stets faire Zusammenarbeit einen Apfelbaum der Sorte "Roter Kardinal". Dem "immerhin zweitwichtigsten Amt nach dem Papst". Für die Grünen gab Fraktionschef Armin Rösener unter anderem den Wunsch mit auf den Weg, dass sich SPD und Grüne in Zukunft bei Wahlergebnissen wieder auf Augenhöhe begegnen können.

Generationenwechsel eingeläutet

Dolgner, der seit 2009 auch Landtagsabgeordneter ist, hatte seinen Rückzug aus der Kreispolitik bereits vor gut einem Jahr angekündigt und diesen mit einem Generationenwechsel begründet. Künftig wolle er sich verstärkt um die Parteiarbeit auf Landesebene kümmern. Dem Kreistag attestierte der promovierte Chemiker zum Abschied, dass dieser nicht von Verbitterung geprägt sei und unterstrich, dass es bei allen Auseinandersetzungen stets um die Sache gegangen sei. "Ich hätte doch nicht 27 Jahre meiner Freizeit damit verbracht, mich zu ärgern und mich zu fragen, wie ich jemanden zurück ärgern kann", so Dolgner.