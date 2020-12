Büdelsdorf

Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Hollerstraße in Büdelsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Nach Angaben der Polizei fuhr der 26-jährige Radfahrer gegen 6.40 Uhr auf dem Radweg in der Hollerstraße in Richtung Rendsburg.

Dabei wurde er von einem 75 Jahre alten Fahrer eines schwarzen Opel Corsa übersehen, der aus Richtung Brückenstraße kommend in Höhe der Hausnummer 98 auf den Parkplatz vor einer Bäckerei abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Dieser stürzte und kam schwer verletzt in die Imlandklinik.

Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben 600 Euro.