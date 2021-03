Büdelsdorf

Endlich ist es so weit: Am Montagmorgen ist das Büdelsdorfer Impfzentrum aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Pünktlich um 8:30 Uhr wurden 210 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca angeliefert, und schon eine halbe Stunde später standen die ersten Impftermine an. Pflegerinnen und Pfleger sowie Beschäftigte aus dem medizinischen Bereich wie Arztpraxen kamen im Minutentakt und ließen sich Impfen.

Das Team ist hoch motiviert

Das Team war gut vorbereitet. Während die Räumlichkeiten auf dem Gelände der ACO-Gruppe bereits seit Anfang des Jahres einsatzbereit sind, hat das Personal am vergangenen Wochenende die Abläufe geübt. Unter anderem sind vier Soldaten der Bundeswehr und sechs DRK-Beschäftigte sowie Mitarbeiter der Kreisverwaltung im Einsatz. "Wir sind alle froh, dass es endlich losgeht", sagt Robert Latta vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), der unter anderem für die Organisation des Personals zuständig ist. "Es war nicht immer einfach, die Leute in den vergangenen zwei Monaten bei Laune zu halten." Denn seit dem 1. Januar musste die Eröffnung des zweiten Impfzentrums im Kreis mangels Impfstoffs immer wieder verschoben werden.

Jetzt sind die Pfleger an der Reihe

Einer der ersten, die am Montag in Büdelsdorf geimpft wurden, war Simon Ebauer aus Schülp. Der junge Mann arbeitet beim ambulanten Pflegedienst der Diakonie in Rendsburg und gehört damit jetzt zu den Impfberechtigten. "Ein bisschen Bedenken habe ich schon wegen des Impfstoffs von Astrazeneca", gibt er zu. Weil er nicht sicher ist, ob es Nebenwirkungen gibt, habe er sich extra einen Tag freigenommen. Aber: "Hauptsache geimpft."

Keine Sorge wegen Astrazeneca

Die Experten geben Entwarnung: Zunächst habe man diejenigen, die in Gettorf mit Astrazeneca geimpft wurden, noch eine halbe Stunde im Impfzentrum unter Beobachtung gehabt. Dabei sei es in den vergangenen zwei Wochen zu keinerlei Komplikationen gekommen, unterstreicht Robert Latta. "Deswegen behalten wir die Leute jetzt auch nur noch eine Viertelstunde hier, wie beim Impfstoff von Biontech auch." Der Vorteil des neuen Impfstoffs liege auch darin, dass er noch 48 Stunden nach Anlieferung verimpft werden könne, sodass keine "Restdosen" entstehen.

Keine Restdosen für Politiker

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden seit dem 4. Januar insgesamt 294 Impfungen aus Restdosen des Herstellers Biontech in Gettorf und vor Ort in Altenheimen verimpft. Die Dosen stammten aus Überfüllung, Nichterscheinen von Impflingen, Rücklauf aus mobilen Teams sowie Resten. 60 dieser Dosen gingen an Senioren über 80 Jahre; 38 Dosen an Pflegekräfte; 165 Dosen an Mitarbeiter des Impfzentrums, Rettungsdienste, medizinisches Personal und den öffentlichen Gesundheitsdienst; 13 Dosen an ortsansässige Senioren und Menschen mit multiplen Vorerkrankungen sowie 18 Dosen nach Absprache mit dem Ministerium an Sonderfälle wie zum Beispiel Pflegefamilien. "Es wurden keine Impfungen an Mitarbeiter der Kreisverwaltung oder Politiker verabreicht", unterstreicht die Kreisverwaltung.

Kapazität wird weiter erhöht

In den kommenden Wochen sollen die Kapazitäten in beiden Impfzentren in Büdelsdorf und Gettorf hochgefahren werden und weitere Impflinien in Betrieb genommen werden. Ab 15. März wird auch in Büdelsdorf mit Biontech geimpft. Oliver Hänsel, Leiter des Impfzentrums rechnet damit, dass Mitte März etwa 250 Dosen pro Tag und Standort verimpft werden können. Dann sind die Einrichtungen jeweils etwa zur Hälfte ausgelastet.