Das Brot von Bäcker Büller brachte es in Nortorf zum Kultstatus. Ein Jahr nach der Schließung der Bäckerei gibt es wieder Laibe in Bio- und Demeterqualität im Büllerhaus. Das neue Geschäft Lebenswert hat Korn an Korn, Tausendkörner- und Buttermilchbrot nach Originalrezept im Sortiment.