Blumenthal

"Coronabedingt konnten wir nicht so agieren, wie wir es gern gemacht hätten", sagt Bürgermeister Johann Brunkhorst (ABW), dennoch hat die Gemeinde Blumenthal in Sachen Ortsentwicklung schon einiges bewegen können. Nun steht der nächste Schritt auf dem Plan: Am Sonnabend, 12. Juni, wird es einen Workshop geben - im Außenbereich am Dorfgemeinschaftshaus, coronakonform mit Anmeldung und Mundnasenschutz. "Das sind dort beste Bedingungen."

Fragebogenaktion zur Ortsentwicklung mit Auswertung

"Im Rahmen des Ortsentwicklungskonzeptes fand im Herbst eine schriftliche Befragung statt, dieser wurde an alle Haushalte verteilt und die Auswertung ist bereits auf unserer Homepage zu finden", so Brunkhorst weiter. Das Ortsentwicklungskonzept stellt einen Handlungsleitfaden für die kommenden zehn bist 15 Jahre dar und ist eine Grundvoraussetzung für den Erhalt von Fördergeldern. Die Rücklaufquote bei der Befragung betrug 24,8 Prozent.

Lesen Sie auch: Blumenthal 2030 ist das Ziel

Was gefällt den Bürgern und Bürgerinnen? "Unsere lebendige Dorfgemeinschaft wurde immer wieder positiv erwähnt, aber auch der Wunsch, sich weiterhin verbunden zu fühlen, keinen Streit in der Gemeinde zu haben und auch gemeinsam zu feiern, all' diese Dinge wurden aufgeführt", betont Brunkhorst.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ideen für die Zukunft - Beispiel Einkaufsmöglichkeit

Aber auch Wünsche, denn die Bürger und Bürgerinnen würden sich über Einkaufsmöglichkeiten vor Ort freuen ebenso wie einen zentralen Treffpunkt. Positiv wurde die Nähe des Ortes zur Natur genauso wie die Verkehrsanbindung bewertet. Fest steht aber auch: "Die Gemeinde soll sich weiterentwickeln, wir haben fast wöchentlich Anfragen nach Wohnbebauung", erklärt Brunkhorst.

Auch die Ansiedlung von Gewerbe ist Thema, damit auch die Verbesserung der Einnahmesituation der Gemeinde. Was einen der Streitpunkte der Vergangenheit betrifft, kann Brunkhorst quasi Entwarnung geben. "Der Autodienst Rahbari ist verkauft an die Firma AS Automobile aus Kiel, damit ist das Thema mit der Ansiedlung der Firma Krebs vom Tisch." Ab 1. Juli wird AS Automobile vor Ort sein, so Brunkhorst weiter.

Lesen Sie auch: Autodienst Rahbari will verkaufen

Mobilität sowie Kultur und Freizeit seien ebenfalls Themen gewesen, die sich in den Fragebögen wiedergefunden hätten. "Daraus ergeben sich sicher interessante Ideen für den Workshop", hofft Brunkhorst. Eine weitere gute Nachricht: Künftig wird immer dienstags von 11.30 bis 12.30 Uhr der Brotwagen vom Passader Backhaus auf der kleinen Fläche an der Einmündung Gärtnerstraße/Dorfstraße stehen und Backwaren anbieten.

Naturnah wird es auf der Fläche am Dorfgemeinschaftshaus. Saatgut im Wert von 1000 Euro wurde vom Naturparkverein Westensee gespendet und auch - mit Unterstützung von Bauhof-Mitarbeiter Holger Wiesner - zum großen Teil in Handarbeit ausgebracht. "Das wächst und gedeiht, eine Pracht für Insekten", freut sich Johann Brunkhorst.

Anmeldungen für den Workshop sind wichtig

Für den Workshop müssen sich die Interessierten anmelden. Die Anmeldungen sind möglich bis zum 11. Juni bei Vivien Piephoh per E-Mail an piephoh@marktundtrend.de oder unter Tel. 0176/65974499. Die Plätze sind aufgrund der Abstandsregeln begrenzt.