Der offizielle Spatenstich ist gemacht, das Ende der Arbeiten noch nicht absehbar: Nach dem Brand Ende April 2017 ist der Bau des neuen Bürger- und Sportzentrums in Flintbek seit mehreren Wochen im Gange. Doch die aktuell weltweiten Lieferprobleme in der Baubranche zeigen sich auch in Flintbek.