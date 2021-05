Zum geplanten Neubaugebiet „Grüner Weg“ in Wattenbek wird es voraussichtlich einen Bürgerentscheid am Sonntag, 18. Juli, geben. Die Kommunalaufsicht des Kreises Rendsburg-Eckernförde hat am 19. April das Bürgerbegehren einer Einwohnerinitiative gegen das neue Baugebiet für zulässig erklärt.