Der Termin beim Notar ist am Freitagvormittag geplant. Dann will der Unternehmer Stefan Blau den Kaufvertrag für knapp 16.000 Quadratmeter große Grundstücke an der Obereider in Rendsburg unterschreiben. Der Investor plant unter anderem den Bau eines elfstöckigen Hotels mit Nebengebäude und Parkhaus.