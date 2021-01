Viele Senioren auch in der Region Bordesholm sind frustriert: Erfolglos blieben ihre Versuche, am vergangenen Dienstag um 8 Uhr unter der Coronaimpfhotline einen Termin zu bekommen. Am nächsten Dienstag wird die Bürgerbörse Senioren helfen. Bisher haben sich 35 Menschen nach einem Aufruf gemeldet.