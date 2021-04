Bordesholm

Amtsdirektorin Anja Kühl hatte die Pläne vor zwei Wochen vorgestellt. Federführend ist die Münchener "Drive-Marketing", die ein Elektroauto der chinesischen Marke Ari durch Werbung von Firmen für fünf Jahre kostenfrei zur Verfügung stellen wird. Als Standort ist die Gemeinde Loop vorgesehen, das Amt selbst hatte für das Marketing durch den Handelsvertreter von Drive-Marketing ein Referenzschreiben mit dem Standorthinweise Loop angefertigt.

Bürgermeister kritisierte hohen Kosten

In der Amtsausschusssitzung hatte Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow die von ihm errechneten Werbeeinnahmen von rund 60000 Euro und den Standort Loop kritisiert. Einige Geschäftsleute fühlten sich, wie sie gegenüber unserer Zeitung betonten, wegen des nicht klar genannten Standorts von der Firma hinters Licht geführt. Peter Bloem von Drive-Marketing stellte klar: "Loop ist genannt worden." Zudem sei die Summe der Werbeeinnahmen bei weitem nicht so hoch.

"Nur die Firma wird bei diesem Modell profitieren"

Klaus-Ingo Marquardt, Sprecher des Bürgermobils in der Region, hat nun mit Kritik nachgelegt. Das Amt Bordesholm hatte 2019/20 die Kooperation mit dem ehrenamtlichen Fahrdienst nach strittigen und langwierigen Debatten beendet. "Jeder, der sich mit solchen Finanzierungsmodellen auskennt, weiß, dass der Einzige, der extrem profitiert, die Firma Drive-Marketing ist", betonte er zum Dörpsmobil.

"Amt hat mit Dörpsmobil keine Arbeit"

Aus seiner Sicht hätte man in der Vorplanung auf die Expertise der Menschen hören sollen, die sich damit auskennen. Vor Jahren habe die Bürgerbörse ein solches Finanzierungsmodell verworfen. "Der einzige Vorteil liegt darin, dass das Amt damit so gut wie keine Arbeit hat", so Marquardt weiter. Den Standort Loop am "Lernort Moor", der dieses Jahr gebaut wird, hält er für falsch.

Persönliche Kritik an Anja Kühl

Scharfe Kritik äußerte er an der Verwaltungschefin, die seit Juli 2019 Nachfolgerin von Heinrich Lembrecht ist. Das Amt verliere ständig qualifizierte Mitarbeiter, die Reputation gehe zunehmend verloren. Und: "Eine einzige personelle Fehlentscheidung macht die Arbeit von vielen Jahren zunichte."

"Eine Grenze ist überschritten worden"

"Kritik ist in Ordnung. Aber bitte in der Sache", betonte Anja Kühl zum Statement. Sie wies aber darauf hin, dass es im persönlichen Bereich nur einen "schmalen Grad zu strafbarem Verhalten" gebe. Amtsvorsteher Torsten Teegen betonte, dass durch das Statement von Marquardt eine Grenze überschritten worden sei. "Das Niveau ist absolut nicht in Ordnung."

Familien sollen auf Zweitwagen verzichten

Das Referenzschreiben des Amts sollte quasi der Türöffner der Firma zu den Betrieben sein. Teegen machte nochmals deutlich, dass als Standort Loop genannt wurde. "Und ich habe vollstes Vertrauen zu den Unternehmern, dass sie wissen, was sie unterschreiben." Beim Dörpsmobil gehe es darum, dass Familien im ländlichen Bereich auf einen Zweitwagen verzichten können und mit dem E-Wagen zum Einkaufen fahren können. "In Loop freut man sich auf den Wagen."

Firmen konnten selbst entscheiden

Zu den Kosten betonte Kühl: "Das ist doch eine Firmenentscheidung, was einem die Werbung wert ist. Und das Geschäftsmodell von Drive-Marketing ist, damit Geld zu verdienen." Zur Kritik, man hätte das Projekt doch auch mit regionalen Firmen machen können, machte sie deutlich: "Die VBB machen mit Carsharing ihr eigenes Projekt."

Kooperation mit Carsharing wäre möglich gewesen

Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow geht die Marquardt-Kritik auch zu weit. Grundsätzlich sei ein Dörpsmobil nicht schlecht, er sehe aber keinen Nutzen in Loop. "Eine Kooperation mit Carsharing wäre möglich und sinnvoller gewesen. Aber ich habe von den Plänen erst vor zwei Wochen erfahren."

Wattenbek hatte auch keine Informationen

Frühere Informationen hätte sich auch Oliver Kruse, Gemeindechef im zweitgrößten Ort Wattenbek gewünscht. "Ich bin von Firmenchefs angerufen worden, die wegen Werbung angesprochen wurden.

Und ich konnte ihnen nichts dazu sagen." Auch ihm hätte ein Unternehmer erzählt, dass vom Standort Loop nie die Rede gewesen sei.

Gewerbeverein hält sich zurück

Jürgen Baasch, Vorsitzender des Handwerks- und Gewerbevereins Bordesholmer Land, wollte sich aus dem Streit heraushalten. "Diese Modelle gibt es zuhauf, sie sind teuer, aber legal."

Außerdem seien die Geschäftsleute, die unterzeichnet hätte, ja erwachsen.