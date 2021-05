Die Gemeinde Wattenbek hält am Neubaugebiet Grüner Weg fest. Das gab Bürgermeister Oliver Kruse am Freitag bekannt. Damit wird es nach 2012 wieder einen Bürgerentscheid im Ort geben. Geplant ist die Abstimmung am Sonntag, 18. Juli - den Termin in den Ferien hält die Bürgerinitiative für ungeeignet.