Der Bürgerentscheid über das geplante Neubaugebiet "Grüner Weg" in Wattenbek ist am Sonntag, 18. Juli, geplant. Bereits seit Montag können die Wahlberechtigen im Bürgerbüro im Rathaus in Bordesholm abstimmen. Notwendig dafür ist ein Ausweis. Ab 21. Juni wird das Bürgerbüro für eine Woche umziehen.