Pro und Contra in der Museumsfrage

Bürgerentscheid Nortorf - Pro und Contra in der Museumsfrage Es war hochemotional. An diesem Freitag diskutierten 40 Nortorfer über den Bürgerentscheid zum Umzug des Schallplattenmuseums ins sogenannte Kesselhaus. Eingeladen hatten die Initiatoren des Entscheids. Sie waren nicht unter sich.

Von Hans-Jürgen Jensen

Die Befürworter und Gegner des Schallplattenmuseums im alten Kesselhaus der ehemaligen Teldec-Fabrik haben am Marktplatz in Nortorf für den Bürgerentscheid am 6. Oktober plakatiert. Quelle: Sven Detlefsen