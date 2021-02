Bredenbek

Herr Schwanebeck, was planen sie in diesem so schwer zu planenden Jahr?

Wir haben mehrere größere Projekte in Arbeit. Zum Beispiel den Dornschen Hof, den Anbau am Feuerwehrhaus, ein Blockheizkraftwerk, die Weiterentwicklung des kommunalen Gewerbegebietes, die Sportstättenentwicklung und auch den Bau einer Halfpipe.

Auf einem Teil der Fläche Dornscher Hof plant TING den Bau von Genossenschaftswohnungen, wie geht es voran?

Die TING-Genossenschaft hat einen Teil des Grundstückes gekauft. Der Entwurf des Bebauungsplanes liegt uns vor. Dieser soll in den nächsten Sitzungen des Bauausschusses und der Gemeindevertretung beschlossen und zu Auslegung bestimmt werden. Nach der Auslegung müssen Einzelheiten des Durchführungsvertrags noch abgestimmt werden. Ich gehe nach jetzigem Stand davon aus, dass das Verfahren im Juni 2021 abgeschlossen ist.

Auf dem Rest der gemeindeeigenen Fläche soll ein Neubaugebiet ausgewiesen werden, wie sieht es damit aus?

Für diesen Bereich wurde noch keine Entscheidung für einen bestimmten Vorhabenträger getroffen. Da es keinen Sinn macht, die Bauleitplanung unabhängig von einem Vorhabenträger voranzutreiben, ist hier mit einem Vorankommen erst in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen.

Wie geht es beim Bauvorhaben Feuerwehrgerätehaus voran?

Der Bauantrag für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses ist beschlussreif und soll im Bauausschuss am Donnerstag, 18. Februar, behandelt werden. Wenn die Gemeindevertretung dem Beschlussvorschlag am Donnerstag, 25. Februar, zustimmt, hoffe ich, dass der Bauantrag Ende Februar oder Anfang März auf den Weg gebracht werden kann. Klappt das, könnte ich mir vorstellen, dass wir Anfang Juni mit dem Bau beginnen können und die Arbeiten bis Ende 2021 abgeschlossen sind.

Die Gemeinde arbeitet an einem Sportentwicklungsplan, bei dem auch das Thema Sporthalle im Mittelpunkt steht, wie sieht es damit aus?

Der Sportentwicklungsplan ist abgeschlossen und kann in den Gremien behandelt werden. Wenn es nach mir ginge, könnte der Beschluss über einen Neubau der Sporthalle so schnell wie möglich gefasst werden. Da ich das nicht alleine entscheide, kann ich keinen realistischen Zeitplan nennen. Aufgrund der hohen Kosten muss auch schon der Planer, der die Kostenermittlung für den Neubau durchführt, europaweit ausgeschrieben werden. Für die Ausschreibung brauchen wir einen Dienstleister, beispielsweise die GMSH.

Den Beschluss dazu muss die Gemeindevertretung fassen. In welcher Sitzung das erfolgt, kann ich nicht sagen, da der Zeitpunkt der Ausschreibung auch vom Versuch, Fördermittel einzuwerben, abhängig ist. Es ist geplant, die neue Halle in Nähe der jetzigen Halle zu bauen. Mein Wunsch wäre es, wenn wir mit dem Bau einer neuen Sporthalle im August 2022 loslegen könnten. Für die alte Halle werden wir sicherlich eine anderweitige Nutzung finden, beispielsweise als Platz für Indoor-Märkte, den Jugendtreff oder den Bauhof.

Welche Alternativen zum Neubau werden noch geprüft?

2013 hatte bereits ein Architekt die Kosten für eine Sanierung der alten Halle auf mindestens 750.000 Euro geschätzt. Da man jährlich von einer Baukostenerhöhung von rund zehn Prozent ausgeht, lägen die Kosten für eine Hallensanierung mittlerweile bei schätzungsweise 1,3 Millionen Euro. Meines Erachtens ist die Sanierung der 45 Jahre alten Halle somit keine Alternative.

Für die gemeindeeigenen Liegenschaften ist der Bau eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) geplant, um Energie zu sparen und den CO2-Ausstoß zu senken. Wie weit sind die Planungen?

Zu den Planungen für das BHKW fehlen uns noch ein paar Eckdaten. Beispielsweise der Erdgasverbrauch, die Stromersparnis, die Mineralölsteuerersparnis oder auch die Kosten für den Reststrombezug für das Wasserwerk. Diese sind beim Planungsbüro angefragt. Anschließend wird eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch das Amt erstellt. Zur Förderung des BHKWs nehmen wir mit dem Projekt an dem Wettbewerb „EnergieOlympiade“ teil. Falls es anderweitige Fördermöglichkeiten gibt, werden wir diese natürlich beantragen. Es ist auch geplant die gewonnene Wärme an Dritte, beispielsweise den Gasthof, zu vermarkten. Wie das konkret aussieht und ob die Gemeinde dafür ein eigenes „Unternehmen“ gründen muss, steht derzeit noch nicht fest.

Das gemeinsame Gewerbegebiet hat sich nicht so entwickelt, wie gewünscht. Bovenau ist unzufrieden und hat den beteiligten Gemeinden Felde und Bredenbek einen Brandbrief geschickt und einen fünfstelligen Eurobetrag für rechtliche Unterstützung im Haushalt bereitgestellt, wie beurteilen Sie die Situation?

In einer zwanzigjährigen „Ehe“ kann es auch schon mal Streit geben. Dann redet man darüber und schon fühlen sich alle verstanden.

Ehen können auch geschieden werden, haben sie gesprochen und fühlen sich alle verstanden?

Ja, es hat bereits Gespräche mit der Gemeinde Bovenau gegeben. Mit dem Anliegen der Gemeinde Bovenau gehen wir jetzt in die Fachausschüsse und in die Gemeindevertretersitzung als nicht-öffentlicher Tagesordnungspunkt. Anschließend werden wir uns mit den Gemeinden Bovenau und Felde wieder an einen Tisch setzen. Es gibt einen gültigen Vertrag für das interkommunale Gewerbegebiet, der läuft bis 2028.

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden im Amt verzichtet Bredenbek in der Pandemie weitgehend auf Sitzungen. Wie sollen die Projekte auf den Weg gebracht werden, wie werden Entscheidungen getroffen?

Ich denke, das muss jede Gemeinde selbst entscheiden, ob es verantwortungsvoll ist, sich während der derzeitigen Pandemie mit einer größeren Anzahl Personen in einem geschlossenen Raum zu treffen. Meines Erachtens gibt es kein so dringliches Projekt in Bredenbek, dass das Risiko einer Präsenzsitzung rechtfertigen würde. Das Land Schleswig-Holstein hat zwar im September 2020 die Möglichkeit geschaffen, Gemeinderatssitzungen als Videokonferenzen abzuhalten, dazu müsste allerdings erst eine Änderung in der Hauptsatzung vorgenommen werden, was wiederum nur in einer Präsenzsitzung erfolgen kann.

Wir planen die nächsten Ausschuss- und eine Gemeindevertretersitzung im Februar. Ich hoffe, dass die Corona-Lage es dann zulässt, dass wir uns in den Gremien wieder treffen können. Wir sind, wie viele andere aus den Vereinen und Verbänden, in unserer Gemeinde ehrenamtlich tätig und für mich steht die Gesundheit der Ehrenamtler und der Bürger an erster Stelle.