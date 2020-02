In Rendsburg und Umgebung häufen sich die Anrufe von Betrügern: Zwei Versuche wurden am Freitag zur Anzeige gebracht, einer am Donnerstag. In allen Fällen meldete sich ein angeblicher Neffe aus Neumünster am Telefon. Jetzt warnt die Polizei öffentlich vor der Betrugsmasche.