Molfsee

Selten waren so viele Besucher während einer Gemeindevertretung zu Gast in der Sporthalle Bärenkrug. 45 Gäste durften aber - aufgrund der Corona-Regelungen - nur dabei sein, alle hatten sich zuvor bei der Gemeinde anmelden müssen.

Vereidigung mit Einmalhandschuhen möglich

Bürgervorsteher Hans Cordts war nicht nur mit Mund-Nasen-Schutz dabei, er trug auch Einmalhandschuhe. "Damit kann ich wenigstens die Hände schütteln", erklärte er mit einem Schmunzeln. Schließlich standen vor der Verabschiedung von Verwaltungschefin Ute Hauschild noch die Ernennung von zwei Gemeindevertretern auf dem Plan. Für Anna Maria Götze (FDP) rückt Jan Schmidt-Tychsen nach, Anja Warnken (CDU) verlässt aus persönlichen Gründen die Gemeindevertretung, für sie rückt Rolf Diederichsen nach.

Cordts hatte sich informiert: "Seit 2004 bist Du für die Gemeinde Molfsee im Dienst, erst als Bauamtsleiterin und dann in den vergangenen sechs Jahren als Bürgermeisterin." Bei der Wahl im November zog Hauschild gegen Herausforderer Timo Boss (ebenfalls parteilos) den Kürzeren, daher endet am 31. März ihre Amtszeit in Molfsee.

Und Cordts konnte einiges aufzählen, das unter ihrer Regie Fahrt aufgenommen hat. Dazu gehören die Lebensmittelgeschäfte genauso wie der Kreisel, aber auch die Überplanung im Freilichtmuseum oder das neue Fahrzeug der Feuerwehr, vor allem aber: "Du hattest immer ein offenes Ohr für Vereine und Verbände", betonte Cordts, der nicht nur einen Reisegutschein für Ute Hauschild hatte, sondern auch eine große Molfsee-Flagge übergab.

Molfsee-Flagge für die scheidende Bürgermeisterin

Aber auch aus den Fraktionen kamen lobende Worte für die Arbeit der vergangenen Jahre. Michael Dirks (CDU) zählte dabei die Flüchtlingskrise ebenso wie die Coronakrise auf, Nicole Lorentzen (Grüne) erklärte, "Ihre menschliche Größe zeichnet sie aus" und viel Anerkennung gab es von SPD-Fraktionssprecher Thiemo Lüeße. Er sagte, er wisse, wie schwer es sei, nach einer Wahlniederlage weiterzumachen - vor sechs Jahren unterlag Lüeße ebenfalls knapp seiner Konkurrentin Ute Hauschild im Kampf um das Bürgermeisteramt -, daher würdigte er die Verantwortung, die sie immer getragen habe.

Und besonderes Lob hatte Lüeße auch: "Hut ab mit welcher stoischen Neutralität sie nervige Anfragen von uns und auch von Bürgern beantwortet haben. Auch ihre hohe Präsenz, immer da zu sein - das ist etwas, das ich ihrem Nachfolger gern ins Stammbuch schreiben würde. Das hat Sie für mich zu einem Vorbild gemacht", ließ sich Lüeße mit einem Schmunzeln vernehmen.

Positives Fazit nach 17 Jahren Arbeit in Molfsee

Auch Cornelia Conrad (FDP) und Manfred Kieckbusch (UWM) dankten für die Arbeit und übergaben Präsente, danach ging das Bürgermeister-Quartett aus dem Amt - Martin Stier (Rodenbek), Manfred Kaiser (Schierensee), Johann Brunkhorst (Blumenthal) und Thomas Langmaack (Rumohr) - nach vorn, um ebenfalls Blumen und Bücher zu übergeben. Aber gerade aus den kleineren Amtsgemeinden hatte es zuletzt auch Kritik an der Verwaltung gegeben.

Für Ute Hauschild endet die Amtszeit offiziell am 31. März, sie betonte: "Es war mir immer eine große Freude, auch wenn es kritische Punkte gab, gehe ich positiv nach Hause." Besonders der Kontakt mit den vielen Menschen in den Vereinen und Verbänden habe ihr immer gefallen, "Ich habe hier so viel erlebt wie noch nie", betonte sie. Und fügte noch hinzu: "Ich bin stolz darauf, Dir Timo, einiges gut vorbereitet zu übergeben."