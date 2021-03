17 Jahre lang hat Ute Hauschild in Molfsee gewirkt, sechs davon als Bürgermeisterin. Bei der Wahl im November unterlag sie Herausforderer Timo Boss, am 31. März endet ihre Amtszeit. Ihr Fazit aus ihrer Zeit in Molfsee fällt positiv aus, gern hätte sie begonnene Projekte noch beendet.