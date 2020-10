11,5 Prozent der 4376 Wahlberechtigten in Molfsee haben ihr Kreuz bei der Bürgermeisterdirektwahl per Briefwahl bereits gemacht. Ihre Ziele verrieten Amtsinhaberin Ute Hauschild (50) und Herausforderer Timo Boss (32) bei einer Debatte in der Sporthalle. Wer hatte die besseren Argumente?