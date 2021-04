Kronshagen

„Ich möchte meine Arbeit gerne fortsetzen. Dafür bewerbe ich mich bei den Bürgern. Es geht darum, die Attraktivität des Ortes weiter zu steigern“, sagte Kronshagens Bürgermeister Ingo Sander zu seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit. Er wolle nun mit allen Fraktionen Gespräche über eine mögliche politische Unterstützung führen, ergänzte der Verwaltungschef. Er habe in den vergangenen Jahren überparteilich gearbeitet und wolle den Fraktionen dieses Angebot erneut machen.

SPD und UKW finden Terminfindung für die Wahl „unglücklich“

SPD, Grüne und die Unabhängige Kronshagener Wählergemeinschaft (UKW) hatten für einen späteren Wahltermin votiert, um einer möglichen Gegenkandidatur mehr Zeit zur Profilgewinnung zu verschaffen. Am Ablauf der Terminfindung stören sie sich. Denn bei der Entscheidung für den 7. November als Wahltermin herrschte am Dienstagabend im Gemeindewahlleiterausschuss ein politischer Patt. Drei Stimmen von CDU sowie eine der FDP Altenholz-Kronshagen, die sonst in der Gemeindepolitik nicht in Erscheinung tritt, sprachen sich für den 7. November aus.

Die vier Vertreter aus SPD, Grüne und UKW wollten einen späteren Termin. Nach den Statuten wäre die Wahl auch noch im Frühjahr 2022 möglich gewesen. Die entscheidende Stimme fiel daher auf Wahlleiterin Anke Bahns-Rehse, Leiterin des Hauptamtes im Rathaus. Formal sei das völlig in Ordnung, sagte Johannes Reimann, SPD-Mitglied im Ausschuss.

„Dass die Gemeindewahlleiterin sich für die Position des amtierenden Bürgermeisters entscheidet, ist aber außerordentlich unglücklich. Das hätte man souveräner lösen können“, ergänzte Reimann. Jana Neiser, Fraktionsvorsitzende der UKW, sah es genauso. „Es war unglücklich, dass jemand aus der Verwaltung in der Situation eines Patts das Zünglein an der Waage sein muss“, sagte sie.

Kritik: Bewerber haben nicht viel Zeit, um sich im Ort bekannt zu machen

Die UKW hätte sich einen späteren Wahltermin gewünscht. „Insbesondere in Corona-Zeiten müsste einem Bewerber die Chance eingeräumt werden, sich durch mehr Zeit bekannter in der Gemeinde zu machen“, ergänzte Neiser. So argumentierte auch Grünen-Sprecherin Inge Schließmann. Für eine Bewerbung auf die ausgeschriebene Bürgermeister-Stelle und eine entsprechende Vorstellung in Kronshagen „ist nun nicht mehr viel Zeit“, bedauerte sie.

SPD Kronshagen auf der Suche nach eigenem Kandidaten

Gegenwind für die Argumentation gibt es vom CDU-Ortsvorsitzenden Thomas Kahle. Einen weiteren Kandidaten ins Spiel zu bringen, hätten andere Parteien schon monatelang vorbereiten können. „Vom Thema der Bürgermeister-Wahl haben sie am Dienstag schließlich nicht zum ersten Mal gehört“, sagte Kahle. Die CDU werde natürlich die Kandidatur des Amtsinhabers unterstützen, fügte er an. UKW und Grüne warten noch ab und wollen ihre Unterstützung von der weiteren Kandidatensuche abhängig machen.

Die SPD hat den Wunsch, mit einem eigenen Kandidaten oder einer Kandidatin in den Wahlkampf zu ziehen. „Wir befinden uns in der parteiinternen Findungsphase und sind mit Hochdruck auf der Suche. Ob und wann wir jemanden haben, lässt sich jetzt noch nicht sagen“, sagte Johannes Reimann. Eine Bewerbung für das Verwaltungsamt muss spätestens 50 Tage vor der Wahl eingereicht werden. Trotz der eigenen Personal-Suche werde man aber natürlich auch mit dem amtierenden Bürgermeister ein Gespräch führen, so Reimann.