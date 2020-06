Johann Brunkhorst ist aus dem Rennen

Von Sorka Eixmann

Am 8. November ist Bürgermeister-Wahl in der Gemeinde Molfsee. Amtsinhaberin Ute Hauschild tritt wieder an, die Grünen sind auf der Suche nach einem Kandidaten - Johann Brunkhorst, Bürgermeister in Blumenthal, war im Gespräch - bekam aber nicht genügend Unterstützung aus der Kommunalpolitik. Quelle: Frank Peter