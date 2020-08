Johann Wadephul tritt bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde erneut für die CDU an. Er wurde bei der Wahlkreismitgliederversammlung am Dienstag in Büdelsdorf zum Kandidaten gekürt. Der Kreisparteitag wählte ihn zudem wieder zum Vorsitzenden - beides mit Traumergebnissen.