Kreis-CDU sammelt 7000 Euro

Rendsburg

Die CDU des Kreises Rendsburg-Eckernförde hat in ihrer Fraktion nach eigenen Angaben 7000 Euro für Corona-Helfer gesammelt. „Wir wollen einen Anerkennungsbeitrag leisten für Personen, die sich in der Coronakrise besonders um ihre Mitmenschen gekümmert haben“, teilt Tim Albrecht, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion mit. Bereits im Vorfeld sei von Seiten der CDU im Sozial- und Gesundheitsausschuss des Kreises der Antrag gestellt worden, aus den Ausschussmitteln Geld für einen solchen Zweck bereitzustellen. Dieser Antrag sei jedoch abgelehnt worden.

Abgeornete sollen vor Ort entscheiden

Deshalb habe der Fraktionsvorstand die Abgeordneten gebeten, Geld zu spenden, um dieses für einen guten Zweck geben zu können. Die Fraktion war sich einig, es für ehrenamtliche Helfer in der Krise auszuschütten.

Anzeige

Jetzt sollen sich vor Ort drei bis vier Abgeordnete zusammentun und entscheiden, wie und an wen jeweils 1000 Euro in ihren zusammengefassten Wahlkreisen ausgeschüttet werden. "Das kann der Blumenstrauß für eine Nachbarin oder der Kinogutschein für Jugendliche sein, die sich beim Einkauf um ihre Nachbarschaft gekümmert haben", heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Das Geld könne aber auch für ehrenamtliche Institutionen wie die Tafeln sein, die sich derzeit unter sehr schwierigen Bedingungen um die Essensausgabe an Bedürftige kümmerten.

Weitere KN+ Artikel

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.