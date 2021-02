In Bordesholm kocht ein Parteien-Zoff wegen der Corona-Pandemie hoch. Die CDU hat angekündigt, an keinen Präsenzsitzungen mehr teilzunehmen. Es sei denn, alle Vertreter machen einen Schnelltest oder andere Schutzvorkehren werden getroffen. Eine Onlinesitzung ist in Bordesholm noch kein Thema.