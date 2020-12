Müssen Eigentümer und Mieter in Bordesholm bald für die Reinigung der Straßen und Bürgersteige eine Gebühr zahlen? 2021 wird darüber in den Gremien debattiert. Die CDU hat das Thema angeschoben. Sie will die bisherige Satzung, die auf freiwilliges Bürgersteigfegen der Bürger setzt, verändern.