Ausverkauft - das Gewerbegebiet "Böken", das die Gemeinden Bordesholm und Brügge seit 2019 vermarkten, ist voll. In der Region gibt es damit keine freien Gewerbeflächen mehr. Deshalb wollte die CDU in Bordesholm sogar ein Wohnprojekt platzen lassen. In der Gemeindevertretung scheiterte der Antrag.