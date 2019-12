Endspurt in der Fußball-Landesliga Schleswig: Während sich der Osterrönfelder TSV nach dem 19. Spieltag in die Winterpause verabschiedet, müssen Jevenstedt, Eidertal Molfsee und der TSV Kronshagen noch zweimal vor Weihnachten ran und noch einmal das Maximale in Form von Punkten herausholen.