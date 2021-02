Kronshagen

Lennart Kruse und Jonah Herrnkind vom Unternehmen „contzept“ bringen einen von insgesamt 24 CO2-Meldern in den Räumen der Kronshagener Grundschule an den Eichen an. Bis Montag sollen alle Geräte einsatzbereit sein. Die Melsdorfer Firma kommt ursprünglich aus der Veranstaltungsbranche. Seit dem vergangenen Herbst stehen Hygienekonzepte und die Installation von CO2-Meldern im Mittelpunkt der Arbeit. Die Melder messen den CO2-Gehalt in der Luft, der in der Maßeinheit ppm („parts per million“) erfasst wird. Ab 1000 ppm blinkt das Gerät auf. Gelüftet werden sollte aber schon, wenn sich der Wert längere Zeit zwischen 800 und 900 befindet.

Das Hygienekonzept sieht ohnehin vor, alle 20 Minuten im Klassenraum zu lüften, erklärt Schulleiterin Sabine Ballmeier. Doch jeder Raum lässt sich nach Zuschnitt, Anzahl an Schülern oder durch die aktuelle Außentemperatur unterschiedlich gut lüften. Dann könne es sein, dass schon nach zehn Minuten ein erneutes Lüften sinnvoll ist. „Das müssen alle Kollegen für ihre Räume herausfinden“, sagt die Schulleiterin. Dabei sollen die neuen Geräte helfen. Perspektivisch bekommen laut Bürgermeister Ingo Sander (CDU) auch die weiterführenden Schulen sowie die Kindertagesstätten in der Gemeinde solche CO2-Melder. Bei der Entscheidung, dass Luftfilter nicht angeschafft werden, bleibt es, sagt Sander. Der Nutzen solcher Anlagen für den Schulbetrieb sei nicht belegt. „Das Land fördert eine Vielzahl an Maßnahmen, aber Luftfilter gehören nicht dazu“, ergänzt der Bürgermeister, der auch eine „Scheinsicherheit“ durch solche Anlagen befürchtet. Sabine Ballmeier befürwortet „alles, was die Gesundheit der Lehrer und Kinder sicherer macht“. Wenn es denn ein klares Meinungsbild von Fachleuten zu möglichen Maßnahmen gibt. Andernfalls könnten zum Beispiel die Luftfilteranlagen mehr Schaden als Nutzen bringen, sagt sie.

Auf die Rückkehr der 463 Kronshagener Grundschüler blickt sie nach wie vor mit „Freude und Sorge“ zugleich. Beim Neustart in den Präsenzbetrieb liegt der Fokus zunächst darauf, dass die Schulkinder „in Ruhe ankommen“, sagt Ballmeier. Sozial hätten die Lehrkräfte alle Schüler im Distanzlernen erreichen können, auch durch die etablierten Videokonferenzen im Vergleich zum ersten Schul-Lockdown im vergangenen Frühjahr. „Damals sind wir bei Null gestartet. Jetzt haben alle Kollegen regelmäßige Videokonferenzen mit den Kindern gemacht. Wir haben nie den Draht zueinander verloren“, bilanziert die Schulleiterin. Fachlich gebe es aber natürlich Schüler, denen es leichter falle, von zu Hause zu lernen. Bei anderen klappe das hingegen nicht so gut. Diese Unterschiede herauszufiltern, ist eine der Aufgaben der ersten Tage. „Da müssen wir uns alle gemeinsam herantasten“, sagt Ballmeier.