Canal Cup: Mit Ballerinas ins Boot

Rendsburg

Beim Canal Cup am Kreishafen in Rendsburg liefen die Teams von 34 Feuerwehren beim Drachenbootrennen zu Höchstform auf. 1000 Zuschauer jubelten am Nachmittag den Startern auf der 250-Meter-Strecke auf dem Nord-Ostsee-Kanal zu. Am Sonntag beginnt das Hauptrennen der Achter um 13.15 Uhr.

„Die Jungs hauen richtig rein“, freuten sich Holger, Kurt und Käthe Resech. Die Schlachtenbummler aus Tetenhusen verfolgten von der Mole des Kreishafens am Nord-Ostsee-Kanal die Drachenbootrennen, an denen 34 Teams von Feuerwehren südlich und nördlich des Kanals teilnahmen.

Wettkampfumstände anders als im Training

Die Kameraden aus Pinneberg hatten mit einem 20-Mann-Drachenboot auf der Krückau vier Mal trainiert. „Der Fluss war weitaus ruhiger als der Kanal.“ Auch das Zehnerboot fanden die Feuerwehrleute gewöhnungsbedürftig. „es war viel kibbeliger, als das 20-er Trainingsboot“, sagte Timo Gerkens (38).

Mit der Zeit von 1.32 Minuten für die 250 Meter lange Strecke waren die Starter zufrieden. Die Feuerwehr aus Niehuus hatte sich mit Ruhe und guten Getränken auf den Start vorbereitet. „Wir campen von Freitag bis Sonntag in Rendsburg, dabei feiern wir meinen Junggesellenabschied“, erzählte Feuerwehrmann Börge Carstensen. Für das Rennen hatten ihn seine Kameraden mit einer Blondhaar-Perücke, rosa Shirt, weißen Leggings und Ballerina-Schuhen ausstaffiert. Börge Carstensen nahm den kreativen Einfall gelassen. „Ist ein bisschen warm“, kommentierte er seinen Starterlook.

Ein Drachboot aus Holz - mit Axt und Händen selbst gebaut

Zum ersten Mal präsentierte der Wikingerverein Opinn Skjold das Wikinger-Museum aus Haithabu auf dem Kreishafengelände. Die Vereinsmitglieder trugen klassische Wikinger-Kleidung, hatten ein Zelt mit Holzstangen und Baumwollplanen aufgebaut. Mit einem Drachenboot, das per Hand und Axt im Museum gebaut worden war, trat Opinn Skjold in einem Sonderrennen gegen den langsamsten Starter der Feuerwehr an. Etwas enttäuscht von ihrem Auftritt als Line Dancer waren Barbara Hentschel und Joachim Bolz. „Wir sind Lückenfüller,“ sagte Bolz.

Wer am Sonntag um 13.15 Uhr das Achterrennen zwischen den Mannschaften aus Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und den USA beim SH Netz Cup verfolgen will, sollte auf der B 202 großzügig mögliche Wartezeiten vor dem Kanaltunnel in die Anfahrtszeit einberechnen. Ab der Ausfahrt Rendsburg Süd fahren Pkw der Besucher von der Messe Norla auf, es kann zu Staus kommen.

Weitere Nachrichten aus Rendsburg lesen Sie hier.