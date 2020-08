Rendsburg

„Macht mal Alarm für 500!“ feuerte Rainer Charly Beutin die 120 Gäste beim ersten Open Air Konzert an, das die Volkshochschule Rendsburger Ring im Innenhof des Hohen Arsenals organisiert hatte. Bevor die Zuschauer bei einer Kaltschale rhythmisch Köpfe nicken und Zehen wippen lassen konnten, hatte Jörgen Johannsen, Gebäudemanager der VHS, mit dem Ordnungsamt akribisch über Wochen ein Hygienekonzept für den Live-Abend in Coronazeiten ausgearbeitet.

Einnahmen kamen Künstlern zugute

„Die VHS will den Künstlern etwas zurückgeben, sehr oft haben sie für uns für kleines Geld gespielt“, erklärte Jörgen Johannsen das Engagement der VHS. Die Einnahmen des Abends kamen komplett der Band zugute.

Anzeige

Neonpfeile wiesen Einbahnwege

Nur der Haupteingang des Hohen Arsenals war geöffnet. Zuschaueradressen wurden diskret auf einzelnen Formularen aufgenommen. Aufs Pflaster gesprayte Neon-Pfeile wiesen den Einbahnweg zu den Sitzplätzen. Mit 15 Helfern hatte Jörgen Johannsen eine Ecke des Innenhofs mit aufgesprayten Linien und Sitzplatznummern exakt als Zuschauerbereich gegliedert. „Wir können zusammengerückte Stühle von Familien später wieder exakt auf Abstand stellen“, erklärte er die Nummern auf dem Pflaster. Um Kontakte an Getränke- und Wurststand zu minimieren, bedienten Helfer die Gäste am Sitzplatz.

Weitere KN+ Artikel

Mehrfach hatte das Ordnungsamt Nachbesserungen beim Konzept eingefordert, berichtete Jörgen Johannsen. Eine Woche vor dem ersten von insgesamt drei Open-Air-Konzerten kam die erleichternde Nachricht: Zur Erlaubnis zum Ausschank von Softdrinks waren alkoholische Getränke dazu gekommen, Paragraf fünf, Absatz 5 des Coronaschutzgesetzes griff.

Das letzte Lied hat keine Taschen

Die Gäste genossen das Live-Konzert mit den Hits der R&B-Band in vollen Zügen. Die Charly Schreckschuss Band machte von der Bühne Druck, Spielfreude überwand die sechs Meter Distanz zum Publikum. Mit Yeahs und Pfiffen bedankten sich die Zuschauer für den fetzigen „Charlies Boogie“. Erkennende Seufzer begleiteten die Ankündigung zum Song „Rotwein“, Nachdenklichkeit senkte sich ins Backsteinrechteck, als Rainer Beutin im Titel „Was nun, was tun“ sang „Das letzte Lied hat keine Taschen.“ Es klang wie eine Situationsbeschreibung der Künstler in Coronazeiten.

Endlich mal wieder Kultur

„Endlich mal wieder Kultur!“ Fan Jutta Kiwitt aus Bredenbek war von der Aktion der VHS begeistert. „Ich finde es toll, was die auf die Beine gestellt haben.“ Sie kennt die Band seit Jahren. Dass Charly Schreckschuss zum Sitzswing am Platz aufgefordert hatte, damit die Distanzen erhalten bleiben, störte die 65-jährige Jutta Kiwitt nicht. „Zwei Stunden im Stehen halte ich nicht mehr durch.“ Vor Corona war es üblich, dicht gedrängt vor dem Bühnenrand zu tanzen. Der neue Sicherheitsabstand zu den Musikern störte sie nicht. „Mir wurde es oft zu eng.“ In der Pause holte sie sich einen der begehrten Fan-Artikel: Ein T-Shirt zu ihrem Lieblingslied „Ik ben born, wo de wind herkümmt.“

Zuschauerin Petra Senten hielt es bei der rockigen Nummer „Kaninchen in Weinsauce“ nicht mehr auf dem Stuhl. Weit hinter den Stuhlreihen wagte sie im Dunkeln ein paar Tanzschritte.

Weitere Konzerte, Beginn jeweils 20 Uhr: Joe Cocker Tribute Band, 5. September, .20 Uhr; Magic 25, Sonnabend, 19. September.