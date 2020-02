Die Pläne für einen weiteren Solarpark in der Region Bordesholm werden immer konkreter. Die Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) wollen ihn an der Bahnlinie Kiel-Neumünster zu realisieren. Das neue Forum Klimaschutz in Bordesholm möchte, dass sich die Bürger an dem Park beteiligen können.