Seit 25 Jahren ist Frauke Pansegrau (60) der musikalische Kopf von Chorioso. Seit 35 Jahren lebt die gebürtige Rheinländerin in der Region. Die Liebe zum Meer zog die Diplom-Rhythmikerin in den Norden. Warum man das Jubiläumskonzert am 9. November nicht verpassen sollte, verriet sie im Interview.