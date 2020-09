Kronshagen

Ohne Corona-Pandemie wäre der Chor Kronshagen nun mit dem Feinschliff beschäftigt. Denn am 26. September war eigentlich das diesjährige Herbstkonzert geplant gewesen. Die Absage reiht sich ein in die lange Liste kultureller Veranstaltungen, auf die Musiker und Zuhörer in diesem Jahr verzichten müssen.

"Der positive Stress, die freudige Erwartung, erhöhte Konzentration und Disziplin – das ist alles anders", fasst Chorleiter Imre Sallay die veränderte Atmosphäre zusammen, wenn der gemeinsame Auftritt am Ende des Probenweges fehlt. "Aber es ist natürlich entspannter und dient mehr der Unterhaltung", ergänzt der Chorleiter.

Im Juni begannen die Proben unter freiem Himmel

Das musikalische Programm indes für das geplante Herbstkonzert geriet beim Chor nicht aus dem Blickwinkel. "Wir wollten uns das Programm bewahren, für den Zeitpunkt, wenn es wieder losgeht", sagt Sallay. Im Juni hat der Chor Kronshagen wieder mit den Proben unter freiem Himmel begonnen. Die letzte reguläre Probe vor der Corona-Pause war am 10. März, berichtet Annemagret Kühntopf, 1. Vorsitzende vom Chor Kronshagen.

Normalerweise probte der Chor immer dienstags im Bürgerhaus. Unter freiem Himmel wird freitags gesungen. Das geht auf Kosten der Beteiligung. Und natürlich gibt es auch nach wie vor Bedenken wegen der Pandemie. "Einige sind älter wie ich auch und haben Angst. Aber wir werden das schon schaffen. Der Chor hat ja immerhin schon 100 Jahre gehalten", sagt Kühntopf in Anspielung auf das 100-jährige Jubiläum des Chores im vergangenen Jahr.

Auch die gemeinsame Reise nach Wales fällt aus

Neben Konzerten musste die Gruppe auch auf gemeinsame Feste oder die geplante Chorreise nach Wales verzichten. Doch trotz aller Absagen und der langen Sangespause bleibe die Gemeinschaft erhalten, sagt Annemagret Kühntopf. "Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich bin 42 Jahre dabei, andere 50 Jahre", sagt sie.

Nach der am Dienstag beschlossenen neuen Landesverordnung dürfen Chöre und Blasorchester nun wieder in geschlossenen Räumen proben – mit einem Mindestabstand von 2,50 Meter oder anderen "physischen Barrieren". "Andere Bundesländer waren vor uns mutiger. Deshalb war es gut, dass sich Verbände und Künstler für neue Vorgaben eingesetzt haben", sagt Chorleiter Sallay mit Blick auf den Vorstoß von Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners und eine Online-Petition des Vereins Musikfreunde Kiel, die in ein paar Tagen mehr als 4600 Unterstützer fand.

Ob es in Kronshagen für den Chor nun bald wieder ins Bürgerhaus gehe, müsse man sehen, sagt Kühntopf. "Wir werden abwarten, was die Gemeinde entscheidet", sagt sie. Die gemeindlichen Ausschüsse waren in den vergangenen Wochen vom Rathaus ins Bürgerhaus gezogen.

