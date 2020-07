Kronshagen

„Eine Orgel für Kronshagen“ – unter diesem Motto startete der achtköpfige Orgelausschuss der Kronshagener Christusgemeinde Ende Februar 2019 sein Projekt zur Finanzierung einer neuen Orgel. Materialermüdung und der nachlassende Klang der vor 56 Jahren eingebauten Kleuker-Orgel hatten die Gemeinde zu einem Austausch bewogen.

Orgelbauer Claudius Winterhalter aus dem Schwarzwald bekam den Zuschlag. Kosten für das neue Instrument: insgesamt 450.000 Euro. Um das Vertragswerk aufzusetzen, war für Juni 2020 eine erste Rate in Höhe von 130.000 Euro vereinbart worden. Dieses Zwischenziel ist nun geschafft. "Damit sind wir einen Riesenschritt vorangekommen", sagte Pastorin Ina Strege bei der Vertragsunterzeichnung, zu der ursprünglich eine Feier mit den Gemeindemitgliedern geplant war. Doch Corona vereitelte diesen Plan.

Anzeige

Auch ohne Veranstaltungen floss Geld auf das Orgelkonto

Die Auswirkungen der Pandemie hatten in den vergangenen Monaten auch Folgen für das Spendenprojekt der Christusgemeinde. Ende Februar lagen knapp 111.000 Euro auf dem Orgelkonto. Weitere Veranstaltungen, Konzerte oder ein Orgel-Kochbuch waren geplant, um das Konto zu füllen. Die Vorhaben mussten abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. "Schön, dass in dieser Zeit die Unterschrift dennoch erfolgen kann", sagte Pastorin Strege. Denn die Menschen der Gemeinde spendeten fleißig weiter, sicherten sich Patenschaften für einzelne Orgelpfeifen.

Weitere KN+ Artikel

Dass man zu diesem Zeitpunkt die 130.000 Euro beisammen habe, sei zum einen ein paar Großspendern zu verdanken. "Wir haben aber auch wahnsinnig viele Einzelspender", sagte Strege. Von Senioren bis Taufeltern: "Wir haben viele verschiedene Bereiche aktivieren können", sagte die Pastorin. Und so soll es weitergehen, damit 2022 die neue Orgel von Claudius Winterhalter in der Christuskirche erklingen kann.

Orgelbauer sieht gute Voraussetzungen in Christuskirche

Der renommierte Orgelbauer aus dem Schwarzwald kennt sich mittlerweile aus im Norden. Eine neue Orgel in der Stadtkirche in Glückstadt oder im Hamburger Stadtteil Stellingen standen zuletzt auf seiner Auftragsliste. In Kronshagen sieht der Experte gute Voraussetzungen für das neue Instrument. "Die Orgel ist stark an den Kirchenraum gebunden. Hier hat man eine gute Akustik, es ist nicht zu groß und es gibt genug Bauhöhe. Für die geistliche Musik kann Kronshagen ein kleiner Wallfahrtsort werden", sagte Winterhalter.

Von der Planung, die etwa vier bis sechs Wochen in Anspruch nehme, bis zur fertigen Übergabe der Orgel vergehe etwa ein Dreivierteljahr, sagte der Orgelbauer. "Im ersten halben Jahr wird die Orgel in der Werkstatt komplett aufgebaut, aber nicht in Betrieb genommen", erklärte Winterhalter. Die Feinarbeit am Instrument erfolgt dann in Kronshagen. Der Intonateur übernimmt und sorgt für den richtigen Klang. "Das ist dann der Moment der Wahrheit", sagte Winterhalter.

Konzept beschert der Gemeinde den Fundraisingpreis der Nordkirche

Neben den räumlichen Voraussetzungen zeigte sich der Orgelbauer auch angetan von der "engagierten Arbeit" der Gemeinde zur Finanzierung des Projekts. "Es zeugt von einer gewissen Professionalität, wie ernsthaft man das angeht. Das schafft auch bei uns eine Verbundenheit", sagte Winterhalter.

Die vom Orgelbauer angesprochene Professionalität hat der Christusgemeinde sogar einen Preis beschert. Die Nordkirche zeichnete "Eine Orgel für Kronshagen" mit dem Fundraisingpreis 2019 aus. Das Konzept des Projekts sei durchdacht und nachhaltig und das Projektziel klar definiert. Zudem habe man von Beginn an die Gemeindemitglieder und die Menschen in der Region beteiligt, hieß es unter anderem in der Begründung. Die 1500 Euro Preisgeld wanderten natürlich auf das Orgelkonto.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.