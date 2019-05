Bordesholm

1992 startet der Kindergarten als erster in der Region mit der Integration von Kindern mit Handicap. Auch mit der Krippenbetreuung wurde früh begonnen: Drei Jahre vor dem gesetzlichen Anspruch wurden 2008 die ersten Kinder unter drei Jahren aufgenommen. Eine Besonderheit: Es existiert ein Kindergartenparlament, in dem die Kinder an vielen Entscheidungen beteiligt werden. Jede Gruppe wählt zwei Vertreter, die mindestens fünf Jahre alt sind. Alle drei Wochen ist mindestens Sitzung. „Auch Dinge des täglichen Miteinanders werden dort besprochen. Manchmal muss man sich als Erwachsener auch den Spiegel vorhalten lassen“, erzählt Kirsten Greiß, die bereits seit 37 Jahren in der Einrichtung beschäftigt ist.

Witzige Kunstaktion zum 50. Geburtstag

Die Vorbereitungen für die Geburtstagswoche laufen seit gut einem Jahr. „Nach dem 50. Geburtstag der Christusgemeinde im Juni haben wird die Planungen begonnen“, erzählt die Leiterin. Mit Pastorin Stefanie Kämpf inspizierte sie in dieser Woche im Flur des Kindergartens die ersten Ergebnisse der Geburtstagskunstaktion „Was für ein Vertrauen“. Jedes Kind aus den einzeln Gruppen, die sich Schmetterlinge, Igel, Grashüpfer und Käfer nennen, kann sich per Handabdruck verewigen.

Christus-Kita ist ganzer Stolz der Gemeinde

Ihre lange Treue erklärt Kirsten Greiß so: „Die Rahmenbedingen stimmen hier in jeder Hinsicht. Und ich habe hier zu meinem Glauben gefunden“, berichtet sie. „Mit Gott groß werden“ steht in großen Buchstaben im Eingangsbereich. Dass heißt aber überhaupt nicht, dass die Kinder mit kirchlichen Dingen überfrachtet werden. Unaufdringlich und mit einer großen Natürlichkeit werden Werte vermittelt, so die Theologin Kämpf: „Der Kindergarten ist unser ganzer Stolz, die Mitarbeiter leisten eine großartige Arbeit.“

Der Kirchenkalender sei ein roter Faden bei der Arbeit, erläuterte Kirsten Greiß. So kämen die Kinder früh mit Festen wie Erntedank oder St. Martin in Kontakt. Beim Krippenspiel zu Weihnachten sei man ohnehin integriert. „Was letztlich davon in den Familien ankommt, wissen wir nicht. Aber viele Eltern melden ihre Kinder wieder bewusst hier an.“

Eröffnung in Bordesholm am 15. Juli 1969

Das öffentliche Fest steigt am Sonnabend, 21. Juni, von 14.30 bis 17 Uhr auf dem Areal an der Bahnhofstraße 60. „Wir haben erst überlegt, am direkten Geburtstag zu feiern. Der 15. Juli liegt aber in den Sommerferien, und viele sind schon im Urlaub“, so Leiterin Kirsten Greiß. Während des Tags sind ehemalige Mitarbeiter und Kitakinder besonders willkommen. „Viele haben wir eingeladen, aber es kann durchaus sein, dass von einigen keine Adresse vorliegt.“ Der Kindergarten selbst begeht eine Geburtstagswoche. Ein Wunsch der Kinder: ein Imbiss-Wagen, der am Montag, 17. Juni, vorfährt und Currywurst und Pommes serviert. Zusammen mit dem Bordesholmer Graffitikünstler Harald Boigs, der selbst in der „Goldhamstergruppe“ der Einrichtung groß geworden ist, wird mit dem Nachwuchs am Dienstag, 18 Juni, eine große „50“ gestalten. Am 19. und 20. Juni sind Andacht und Elterncafé geplant.

Mehr aus dem Bereich Rendsburg lesen Sie hier.