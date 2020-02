111.000 Euro für neue Orgel gesammelt

Kronshagen

„Beide Projekte verändern die Gemeinde, machen uns fit für die Zukunft und kosten viel Kraft“, sagt Pastorin Ina Strege zu den Sanierungsplänen für das Gemeindehaus und die Spendenaktionen für eine neue Orgel. Auf dem Spendenkonto für die neue Orgel liegen aktuell 111.000 Euro. Damit nähert man sich dem Betrag von 130.000 Euro, der Mitte des Jahres als erste Anzahlung fällig wird. Insgesamt soll die neue Orgel 450.000 Euro kosten und 2021 oder 2022 in der Christuskirche erklingen.

Orgelausschuss investiert viel Arbeit in Aktionen

Neben Patenschaften für einzelne Pfeifen der neuen Orgel ließen verschiedene Aktionen, Feste und Benefizkonzerte das Konto wachsen. „Es haben sich viele Menschen begeistern lassen, von denen wir es gar nicht so erwartet hätten“, sagt Pastorin Strege. Das gelte sowohl für Mitglieder als auch Nichtmitglieder der Gemeinde. „Vor einem Jahr hätte ich nicht damit gerechnet, dass die Frage, ob wir überhaupt eine neue Orgel brauchen, so schnell nicht mehr gestellt wird“, ergänzt sie.

Zugleich sei es auch eine Herausforderung immer wieder neue Ideen zu entwickeln. „Der Orgelausschuss mit Ina Strege als Vorsitzender investiert eine Menge Kraft“, sagt Pastor Sascha Lohmann. So sucht man aktuell Lieblingsrezepte für ein Orgel-Kochbuch. Der Verkauf kommt dann der neuen Orgel zu Gute.

Bis zum März 2021 nächsten 100.000 Euro einsammeln

Am 28. März steht der Hamburger Jazz- und Popchor Cantaloop mit dem Kronshagener Chor Hello Music für das nächste Benefizkonzert auf der Bühne der Christuskirche. Zudem wolle man verstärkt auf Unternehmen in Kronshagen zugehen, um weitere finanzielle Mittel zu organisieren, sagt Strege. „Bis zum März 2021 wollen wir die nächsten 100.000 Euro eingesammelt haben“, skizziert sie den mittelfristigen Plan. Im kommenden Juni will man nach erfolgter Genehmigung durch die Landeskirche den Vertrag mit dem Orgelbauer unterzeichnen.

