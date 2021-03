Rodenbek

Christine Aschenberg-Dugnus war nicht allein unterwegs, sie hatte Fachleute dabei: Gemeinsam mit Gero Hocker (landwirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion) und Oliver Kumbartzky (FDP-Sprecher für Landwirtschaft, Jagd, Energie und Landesplanung in Schleswig-Holstein) war sie am Donnerstag in drei landwirtschaftlichen Betrieben unterwegs.

Clemens Sjöberg ist seit mehr als zwei Jahrzehnten auf Gut Annenhof

Nach einem Besuch in Wenzendorf bei Familie Matthies, wo unter anderem Rollrasen produziert wird, ging es zur Mittagszeit auf das Gut Annenhof in Rodenbek. Mehr als zwei Jahrzehnte leitet dort Clemens Sjöberg die Geschicke, rund 300 Hektar Land werden von ihm bearbeitet. Doch das ist nicht das einzige Standbein, zusätzlich setzt Sjöberg auf Fotovoltaikanlagen und auf die Vermietung von Wohnungen.

Lesen Sie auch:Naturschützer und Landwirte gehen Schulterschluss ein

"Eigentlich liegt mein Schwerpunkt ja bei Gesundheitsthemen, aber Landwirtschaft ist gerade in der Pandemie ein wichtiges Thema und hat auch mit Gesundheit zu tun", erklärt Aschenberg-Dugnus. "Wir sollten regional einkaufen und damit die regionalen Betriebe und Märkte stärken. Aber auch zuhören, wo die Probleme der Landwirte liegen", fügte sie noch hinzu. Die größte Herausforderung sei dabei das Verbraucherverhalten, erklärte Hocker. "Hohe Standards werden verlangt, besonders in der Tierhaltung, aber bezahlen will das am Ende der Verbraucher dann doch nicht", führte er aus und erntete Zustimmung von Sjöberg.

"Der deutsche Landwirt muss immer höhere Standards erfüllen und sich dann messen lassen mit Gemüse aus Tschechien und Schweinefleisch aus Spanien", fügte Hocker noch hinzu. "Das sind Wettbewerbsnachteile", stimmte Sjöberg zu. Dazu komme noch die fehlende Planungssicherheit, denn: "Alle fünf Jahre ändern sich die Vorgaben, wenn ich einen Stall plane und baue, schreibe ich den aber viel länger ab", so Sjöberg.

Deutliche Kritik am geplanten Insektenschutzpaket

Kritisch äußerte sich Sjöberg auch zum geplanten Insektenschutzpaket. "Das hat für mich etwas von entschädigungsloser Enteignung", machte Sjöberg deutlich. Er setzt neben dem Anbau von Weizen, Raps, Gerste, Mais und Hafer schon seit Jahren auf Blühstreifen und Zwischenfrüchte - allerdings ohne Bezuschussung. "Wenn ich mir das bezuschussen lassen, muss ich bis zum 30. März mähen. Das ist in unseren Breitengraden viel zu früh. Also investiere ich selbst und entscheide selbst."

Für ihn wäre noch etwas wichtig: "Die Politik sollte uns doch zutrauen, dass wir als Landwirte wissen, wie wir zu arbeiten haben." Zu viel Bürokratie mache das Leben für einen Landwirt nicht unbedingt einfacher.

Der letzte Politik-Reise-Termin des Tages stand bei Stefan und Hans Joachim Lütt in Rumohr an, dort warteten 200 Milchkühe und deren Nachzucht auf den Besuch der Politik - und auch auf Clemens Sjöberg, der das Trio zu seinem Berufskollegen begleitete.