Während viele Gastronomen in Mittelholstein noch vorsichtig agieren, öffnet Dino dall'Anese den Außenbereich seines Eiscafés Venezia in Nortorf ab Dienstag. In vielen Läden im Kreis Rendsburg-Eckernförde gilt ab Montag wegen der Inzidenz wieder Click & Meet - spontanes Einkaufen bleibt möglich.