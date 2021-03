Nach der Zwangsschließung wird die Kita Möhlenkamp in Bordesholm am Dienstag nach Ostern wieder öffnen. Auch in den anderen fünf von Corona-Fällen betroffenen Kitas im Kreis in Fockbek, Blumenthal, Nortorf, Schacht-Audorf und Eckernförde enden Quarantäne-Anordnungen. 436 Menschen waren betroffen.