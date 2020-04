Kreativität als Ausweg aus der Krise

Rendsburg

Berthold Grzywatz hat seinen eigenen Weg gesucht, die Coronakrise für sich zu bewältigen. Als im März das Kontaktverbot zur Verlangsamung der Verbreitung der Corona-Viren verfügt wurde, sagte der Künstler seine aktuelle Ausstellung „Patchwork“ im Lokschuppen ab. Ungesehen blieben die Fotos, Bilder und Skulpturen jedoch nicht: Berthold Grzywatz stellte auf seiner Webseite einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung zusammen.

Corona: Gestalterisches Arbeiten als Ausweg

Der Weg von Berthold Grzywatz durch die Krise heißt gestalterisches Arbeiten: „Nachdenken - und angesichts des Leidens mit Demut in die Werkstatt gehen, Kunst schaffen in der Auseinandersetzung mit dem aktuellen Geschehen.“

Der Künstler versteht die Krise als gesamtgesellschaftliches und globales Phänomen. Eine Woche lang arbeitete Berthold Grzywatz intensiv an dem symbolhaften Objekt „Covid 2020“.

Wenn der aufrechte Gang nicht mehr möglich scheint

Er schuf aus Buchenholz, Stahlstreben und Metallic-Lack ein Objekt, das für den Menschen in der Krise stehen soll. Edelstahlstäbe treffen, durchbohren und verlassen das Holzelement, das er als einen gekrümmten Körper versteht. Der aufrechte Gang, das Fortschreiten in seinem individuellen Leben, scheinen nicht mehr möglich zu sein. Die metallisch glänzende Lackschicht versteht Grzywatz als verfremdendes Element: Sie soll die Anonymität und die massenhafte Erscheinung des Falls verdeutlichen.

#SHbleibtstark: Das Kunstobjekt steht auch für Hoffnung

Das Holzelement ist durchsiebt. Für Grzywatz symbolisieren die Löcher das Eindringen des Virus in den menschlichen Körper. Bei aller gesundheitlichen Gefährdung bleibe jedoch der Ausgang offen. Das Objekt zeige den Tod als ein mögliches Ende, gleichzeitig stehe es aber auch für die Hoffnung, dass wissenschaftlich geleitete Eingriffe der Medizin Abwehr ermöglichen. Relevanz für die Zukunft gewinne die Krisen-Erfahrung, wenn daraus ein nachhaltiges Bewusstsein für die Gefährdungen des menschlichen Miteinanders entstehe.

Nach „Covid 2020“ hat Berthold Grzywatz bereits drei weitere Werke in Angriff genommen. Er hofft, dass seine Art der Auseinandersetzung mit dem bedrohlichen Gegenwartsphänomen Nachahmer findet. „Vielleicht macht das Mut.“ Grzywatz will die Künstlergemeinschaft in Schleswig-Holstein zur Auseinandersetzung mit dem Thema anregen. Er werde seine Internetplattform für die Corona-Werke bildender Künstler aus Schleswig-Holstein öffnen. Vorbild ist die Kunsthochschule Bremen. Sie hatte an BBK-Künstler appelliert, sich mit der Krise gestalterisch zu befassen.

Über den Landesverband des Bundes Bildender Künstler (BBK) und direkt per E-Mail an befreundete Kollegen will er die Plattform für Kunst in Corona-Zeiten bekannt machen.

www.berthold-grzywatz.de/covid-2020-Plattform/

