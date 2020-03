Bordesholm: Mit 150 Litern Alkohol gegen Corona

Bordesholm

Nachdem der Handel die nötigen Mengen an Desinfektionsmitteln nicht mehr liefern konnte, dürfen seit einiger Zeit die Apotheken die schützende Flüssigkeit selbst herstellen. In einer Laborküche hinter der Bürozentrale der Klaus-Groth-Apotheke setzt Dr. Burkhard Eisend abends nach Geschäftsschluss die Mischungen für den zehn Liter fassenden Erlenmeyerkolben an. Bislang griff er zu Glycerin, Wasserstoffperoxid und Isopropylalkohol. Das Problem: Letztere Zutat ist kaum noch zu bekommen.

Apotheker holt Alkohol aus Destillerie

Jetzt weicht der Apotheker auf eine ethanolische Desinfektionsrezeptur aus. Deren wichtigste Zutat holte er aus einer Destillerie in Eckernförde – 150 Liter reinen Alkohol. Der Stoff ist unversteuert, vom Hauptzollamt hat die Apotheke eine Befreiung zur Nutzung des Destillats erhalten. „Diese ganzen Dinge habe ich erst durch Nachforschungen erfahren, damit hat man als Apotheker ja sonst nichts zu tun“, erzählt der 54-jährige Bordesholmer.

Die neue Mischung, die vor Abfüllung in kleine Gebinde erst 24 Stunden ruhen muss, geht weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Ärzte und Heilpraktiker ordern die Desinfektionsmittel ebenso wie Physiotherapiepraxen, Pflegedienste, Senioreneinrichtungen, Einzelkunden und auch die örtliche Feuerwehr. Nachgefragt sind die 100 oder 250 Milliliter fassenden Kunststoffflaschen jetzt auch von einer Kieler Polizeistation. Neuerdings ist aber ein Beschaffungsproblem von ganz anderer Seite aufgetaucht.

Jetzt sind Abfüllflaschen Mangelware

So sind die Flaschen kaum noch im Handel zu bekommen. Burkhard Eisend richtet deshalb einen dringenden Appell an die Abnehmer: „Wir bitten alle, die leeren Flaschen wieder zu uns zurückzubringen.“ Das Mitarbeiterteam, das zur Minimierung der Ansteckungsgefahr in drei getrennten Schichten arbeitet, übernimmt aktuell auch immer mehr Logistikaufgaben. Ein Bote holt jetzt die Rezepte aus den Arztpraxen ab, immer mehr Medikamente werden ausgeliefert.

„Dadurch, dass die Betroffenen zu Hause bleiben, entstehen erst gar keine Ansteckungsketten. Das ist gut so, für uns bedeutet das aber auch deutlich mehr Arbeit, gerade wenn Menschen in Quarantäne sind“, erläutert Eisend. Die Kundschaft im Laden reagiert zudem vielfach auf Falschmeldungen in den sozialen Medien, nach denen Ibuprofen bei der Behandlung von erkrankten Corona-Infizierten durch Paracetamol ersetzt werden sollte. Die Nachfrage nach dem Paracetamol hatte sich in den vergangenen Tagen vervierfacht. Zum Renner haben sich auch Fieberthermometer entwickelt. „Sonst setzten wir im Monat 10 Thermometer ab, jetzt haben wir seit Anfang März schon 50 Stück verkauft“, berichtet Eisend.

