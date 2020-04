Die für den 7. Juni 2020 in Rendsburg geplante Bürgermeisterdirektwahl ist wegen der Corona-Pandemie auf Sonntag, 13. September 2020, verschoben worden. Das hat der Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung am 2. April beschlossen. Sollte eine Stichwahl notwendig sein, findet diese am 27. September statt.