Rendsburg

Die AfD-Fraktion im Kreistag Rendsburg-Eckernförde ist mit einer Strafanzeige gegen Landrat Rolf-Oliver Schwemer und den Leiter des Fachbereichs Arbeit, Gesundheit und Soziales, Prof. Stephan Ott, gescheitert. AfD-Fraktionschef Thorsten Uhrbrock hatte vor knapp einem Monat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und dem Landrat sowie dem Leiter des Gesundheitsamtes im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen des Kreises den „Verdacht der Rechtsbeugung in Tateinheit mit Nötigung, fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Tötung und Freiheitsberaubung“ vorgeworfen.

Vor allem der Einsatz von PCR-Tests ohne weitere Untersuchungen sei nicht geeignet, eine Infektion nachzuweisen oder Quarantäne zu verhängen, so eine der Hauptargumentationen der AfD. Dies begründe den Verdacht der Freiheitsberaubung.

Lesen Sie auch: AfD zeigt Landrat an

Anzeige nicht konkret

Jetzt teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass sie keine Ermittlungen in der Sache einleiten werde. In einem dreiseitigen Schreiben an den AfD-Fraktionschef begründet Oberstaatsanwalt Henning Hadeler seine Entscheidung. Demnach komme nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes den staatlichen Stellen beziehungsweise ihren Entscheidungsträgern bei ihrer Pflicht, das Leben und die körperliche Unversehrtheit der Bürger zu schützen, ein „erheblicher Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum“ zu.

Die Entscheider im Kreis hätten ihr exekutives Ermessen nicht überschritten, die Anzeige der AfD sei nicht konkret und beschränke sich auf „allgemein-abstrakte Ausführungen“, so die Staatsanwaltschaft. Erkenntnislage der Wissenschaft und Rechtsprechung der Fachgerichte ließen nicht erkennen, dass „ein fahrlässig oder vorsätzlich strafbares Handeln oder Unterlassen“ der handelnden Personen an der Spitze der Kreisverwaltung begründet sei.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorwürfe auch im Kreistag

Bereits im Vorfeld der Strafanzeige sah sich Landrat Schwemer im Kreistag mehrmals mit den Vorwürfen der AfD bezüglich seiner Corona-Entscheidungen konfrontiert. Er verwies dort auf das Infektionsschutzgesetz und das Ziel, die Gesundheit der Bürger im Kreis zu schützen sowie die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Dabei sei es ihm wichtig, Grundrechtseinschränkungen so gering wie möglich zu halten. Rückendeckung bekam er bei seinem bisherigen Kurs von allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD.

Zur jetzigen Entscheidung der Staatsanwaltschaft teilte Schwemer mit: „Es ist eine besondere Stärke unseres Rechtsstaates, dass Maßnahmen und Anordnungen des Kreises gerichtlich überprüft werden können. Dazu gehören natürlich auch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, die von vielen Menschen kritisiert werden. Für mich ist es wichtig, andere Meinungen und Ansichten zu hören und sie regelmäßig zum Anlass zu nehmen, die eigenen Entscheidungen zu hinterfragen.“

Die AfD hat sich bisher noch nicht zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft geäußert.