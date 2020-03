Erster Toter in Rendsburg-Eckernförde

Rendsburg

Die Nachricht zum ersten Todesfall meldete am Sonntagmittag die Pressestelle des Kreises. "Hinweise, wie der Verstorbene infiziert wurde, können derzeit nicht gemacht werden", teilte Sprecherin Mandy Campos Sorroche mit. Mögliche Kontaktpersonen zum Verstorbenen seien ermittelt worden. Alle Betroffenen seien überprüft worden, Maßnahmen zur Quarantäne seien erfolgt. Ob der 75-Jährige in der Imland-Klinik in Rendsburg oder Eckernförde verstorben ist, konnte der Kreis nicht sagen.

112 nachgewiesene Infektionen bis Sonnabend im Kreis

Der Erkrankte habe aufgrund seines Alters und seiner Vorerkrankungen zu der Hochrisikogruppe gehört, hieß es weiter. Bei insgesamt 112 Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist bis Sonnabend eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Das bedeutet einen Anstieg im Vergleich zu Freitag um zwölf. Landesweit ist die Infektion bei insgesamt 1007 Personen nachgewiesen.

