An Kronshagens Schulen sieht man mit gemischten Gefühlen von Freude bis Sorge dem Start nach der Corona-Pause entgegen. Einig sind sich die Schulleiter, dass alles getan werden muss, um Infektionen zu vermeiden. Ob Kronshagen Luftreiniger für die Klassenzimmer anschafft, ist noch offen.

Von Sven Janssen